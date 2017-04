Saksamaa esiliigas palliv Kristian Kullamäe tunnistas, et pärast mõnevõrra üllatuslikku pääsu poolfinaali sihitakse eelkõige kohta kahe parima hulgas.

Eestlase leivaisa Oettinger Rockets pääses play-off´i eelviimase ehk seitsmendana. See tähendas, et vastamisi tuli minna teisena asetatud Crailsheim Merlinsiga, kellele põhiturniiril kahel korral alla jäädi.

"Edu taga võiski olla see, et play-offis algab kõik nullist. Suutsime esimese mängu võõrsil võita, mille tõttu vastane muutus veidi närvilisemaks. Meie saime aga sealt enesekindlust," rääkis Kullamäe Õhtulehele võiduka seeria võtmemomendist.