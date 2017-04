Ühe mängu karistusest on maailma üks parimaid vutimehi juba ära kandnud, kuid Argentiina vutiliit on võtnud nõuks otsus edasi kaevata. Peamiseks argumendina väidetakse, et hispaania keelne väljend "la concha de tu madre" ("sa kuradi emane" vmt.) pole tegelikult solvav.

Samuti soovitatakse rõhutada, et Messi kasutabki selliseid väljendeid, nagu näiteks siis kui ta Barcelonaga mõne karika on võitnud.

Üles on keeratud ka vutimees ise. Nimelt ootab mai alguses ees Šveitsis ees FIFA koosviibimine, kus antud teema arutlusse võetakse. Messi on aga andnud selgelt märku, et tema pintsaklaste ees head nägu teha ei kavatse ning oma käitumise pärast vabandust ei palu. Vähemalt seniks, kuni tema karistus tühistatud on.