Uue vormel 1 hooaja algus on pärast Sebastian Vetteli võitu Bahreinis pannud Mercedese olukorda, kust nad peavad langetama otsuse, mille sarnase ees nad pole pidanud olema.

Sakslane on esimesest kolmest etapist parim olnud kahel. Seetõttu peab Mercedes otsustama, kas valida meeskonnas kindel number üks, kellele kaardid mängitakse.

Tegelikult see juba mõneti juhtuski, kui Bahreini GP-l paluti umbes poolel distantsil Valtteri Bottasel Lewis Hamilton endast mööda lasta. Selleks hetkeks oli selge, et suuremad võimalused Vetteli püüdmiseks on britil. Teadupärast sellest siiski ei piisanud.