Homme lähevad korvpalli Euroliigas käima play-off´id, kui 16 võistkonnast on jäänud alles pooled.

Hooaja põnevamateks hetkedeks on hea sooja teha vingete sooritustega. Euroliiga asjapulgad on kohamängude eel ritta pannud 10 parimat viskeblokeeringut. Vaata videost, kes edetabelisse mahtusid:

When EuroLeague players say NO! pic.twitter.com/VDB5lGXGWf — EuroLeague (@EuroLeague) April 17, 2017

Euroliiga veerandfinaalides lähevad homme vastamisi paarid CSKA vs Baskonia ja Panathinaikos vs Fenerbahce. Ülehomme kohtuvad Olympiacos vs Anadolu ja Madridi Real vs Darüsaffaka.