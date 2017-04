Aasta alguses Austraalia lahtistel triumfeerinud Roger Federer võib järgmise Suure Slämmi turniiri vahele jätta.

Pool eelmist hooaega ning ka olümpiamängud põlvevigastuse tõttu vahele jätnud maailma neljas reket ütles pärast võitu Miami turniiri finaalis pikaajalise rivaali Rafael Nadali üle, et võtab mõneks nädalaks aja maha ja naaseb tenniseväljakutele kaks nädalat enne Roland Garros'd.

2009. aastal Pariisi saviliivaväljakutel võidukarika peakohale tõstnud šveitslane pole enam aga kindel, kas kavatseb aasta teisel Suure Slämmi turniiril osaleda.

"Kui ma ei tunne end sajaprotsendiliselt ega ole täielikult võitlusvalmis, siis arvan, et parem on Prantsusmaa lahtised vahele jätta. See on vägagi võimalik," rääkis Federer CNNile. "Eks kõik selgub lähimate nädalate jooksul. Samas, kui jätangi vahele, siis võib olla venib võistluspaus liialt pikale."