Eile õhtul Manchester Unitedile kaotanud Londoni Chelsea peatreener Antonio Conte süüdistas negatiivses tulemuses iseennast.

Premier League'i liidrid juhivad Tottenhami ees nelja punktiga, kes on võitnud seitse kohtumist järjest. Chelsea on aga viimasest neljast matšist kirjas kaks võitu ning varem tundunud suur edu on kahanenud märgatavalt.

Pühapäeval kaotati Manchester Unitedile ning Conte võttis süü enda kanda. "Me ei mänginud hästi ja United vääris seda võitu. Nad näitasid suuremat tahet, ambitsiooni ja motivatsiooni. Sellisel juhul lasub süü peatreeneril.