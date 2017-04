Inglismaa jalgpalli kõrgliiga liider Londoni Chelsea andis teada, et viimased 20 aastat sinist särki kandnud ja klubi 713 mängus esindanud John Terry lahkub pärast tänavust hooaega meeskonnast.

36aastane Terry, kes on suisa 578 mängus kandnud Chelsea kaptenipaela, selgitas otsust: "Ma tunnen, et mul on veel väljakul endast ohtralt anda, aga samas mõistan, et võimalused selleks Chelseas on piiratud." Terry on tänavu Inglismaa kõrgliigas väljakule pääsenud vaid viies kohtumises, viimati novembris 5:0 võidumängus Evertoni üle.

"Viis" on ühtlasi ka mängude arv, milles jalgpallur peab hooaja jooksul osalema, et ära teenida Premier League’i võitjamedal, ning kuigi Chelsea on lubanud Tottenhami meeskonnal oma eduseisu kahandada, lubas Terry, et ta annab endast kõik, et lahkuda viiekordse Inglise meistrina.

"Olen meeleheitel, et mu viimane hooaeg Chelsea mängijana lõppeks karikaga," sõnas Terry, kes on ka viiekordne Inglismaa karikavõitja, Meistrite liiga meister aastast 2012 ning Euroopa liiga võitja hooaeg hiljem.

"Ma olen alati teadvustanud, et tahan klubist lahkuda õigel ajal, õigel moel ja ma tunnen, et selle hooaja lõpp on nii mulle kui klubile see õige hetk. Ihkan veel mängimist jätkata, nii et otsin endale uut väljakutset. Sõnad ei suuda kirjeldada seda armastust, mida ma meie klubi ja meie imeliste fännide vastu tunnen. Te olete minu terve maailm ja ma ei unusta kunagi seda retke, mille me koos läbisime," lisas Inglismaa koondist 78 mängus esindanud keskkaitsja.