"Oi, meil on kõvasti vaja asju parandada. Mängu kvaliteet ei ole üldse nii hea kui võiks. Just pallikaotused, mõnikord ka viskevalik ning peaga mängimist peab kõvasti parandama. Tartu vastu ilmselt niimoodi joosta ei saa. Vaevalt, et me füüsist hakkame tegema, aga pead paneme kuskil laagris paariks päevaks ikka kokku küll."

"Domen on järgmiseks mänguks tagasi. Koki kohta ei tea, ei usu et midagi väga hullu on. Aga kui niimoodi järeldada, et mingis kohtumises peakski midagi juhtuma, siis on väga keeruline. Loodame parimat, et midagi ei juhtu," sõnas Kajupank.