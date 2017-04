Raplal oli täna väga õhuke pink, kuid Valga ei suutnud seda terve kohtumist ära kasutada. "Mingi aja suutsime, aga ütleme nii, et täna olid vead ja kõik Rapla poole. Meil oli koguaeg vigadega probleeme, väga lihtsalt vilistati seekord meile. Lõpuks meil olid vead täis, Rapla vabaviskejoonel. Niimoodi oli väga raske."

Kas Kriisa arvas, et seeria saab nii kiiresti läbi? "Ei. Ma arvasin, et see ei saa kolme mänguga läbi. Aga jah, nii see läks."

Kuna Valga ei pääsenud ka Lätis play-off'i on meeskonna hooaeg läbi. Mis saab edasi? "Ma ei tea, eks koguneme. Siis vaatame mis saab. Sain siit jälle hindamatu kogemuse, mille jätan aga enda teada."