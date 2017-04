Korvpalli Eesti meistrivõistlustel alistas kahekordne valitsev pronks Rapla veerandfinaalseeria kolmandas kohtumises koduväljakul 94:85 Valga ning jõudis esimese klubina nelja parema hulka. Õhtuleht võtab paari lahingud kokku seitsme küsimuse abil.

1. Mis otsustas seeria saatuse?

Lauavõitlus ja Rapla parem füüsis. Legendaarne Valmo Kriisa teadis kindlalt, milles Valgal seerias vajaka jäi. „Jäime lauavõitluses kõvasti alla. Nemad said palju ründelauda, meie mitte,“ rääkis 42aastane pallur. Pilk statistikasse reedab, et Kriisal on õigus: kolmes kohtumises noppis Rapla Valgast 31 lauapalli rohkem, ründelauast võeti enam 13 palli.