Eesti parim tennisist Anett Kontaveit asus veel märtsi keskel maailma edetabelis 125. kohal. Edetabeli eilses versioonis leiab ta aga juba 74. realt. See tähendab veidi enam kui kuu aja jooksul mängitud kolme turniiriga tõusu rohkem kui poolesaja koha võrra!

Sellesse perioodi jäävad vastavalt teise ja kolmandasse ringi jõudmine väga tugevatel Indian Wellsi ja Miami turniiridel ning äsjane finaalikoht madalama kategooria võistlusel Bielis. Punkte lisandus palju, kuid edetabelis nõnda suurt tõusu aitas saavutada ka asjaolu, et varem jooksva aasta jooksul saavutatud punkte peaaegu maha ei läinudki.

Mis peab juhtuma, et Kontaveit, kel karjääri senine parim koht on 73., jõuaks 50 esimese sekka? Aga 30 hulka või suisa esikümnesse? Kuidas naistennisistide WTA edetabel toimib?

Süsteemi ülesehitus pole keeruline. Turniirid on tugevuse järgi jagatud kategooriatesse. Mida kõvem võistlus ehk mida rohkem auhinnaraha, seda rohkem teenib ka edetabelipunkte. WTA taseme kategooriaid on seitse tükki (kõrgeimad on neli slämmiturniiri, äsjane Bieli-võistlus kuulub eelviimasesse kategooriasse), sellele järgneb omakorda kümme erineva tasemega ITFi turniiri. Jooksva aasta jooksul läheb arvesse 16 paremat tulemust.