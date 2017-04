Jalgpalli Meistrite liiga ning koduse korv- ja võrkpalliliiga mängud on vaid murdosa, tõsi see kõige tähtsam murdosa, sellest, mida tänane spordipäev meile pakub. Tule ja liitu Õhtulehe otseblogiga ning võid olla kindel, et kõik tähtis info jõuab sinuni!