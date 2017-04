Üleeile Šveitsis Bielis lõppenud WTA-turniiril finaali jõudnud, kuid seal kaotanud naiste tennise Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 74.) võib tänavu Suure Slämmi turniiridel hästi esineda, usub tenniseekspert Margus Uba.

"Nagu US Open aastaid tagasi näitas, siis materjali on," vahendab ERRi spordiportaal Uba, kes tähtsustas ka Kontaveidi hollandlasest treeneri rolli. "Turniiri käigus Šveitsis oli näha, et treener Glenn Schaap on väga hoolega asja juures ja teab väga vajalikel hetkedel, millisele nupule täpselt vajutada.

Ma pigem kahtlustan, et Anett oleks juba poolfinaalis lahkunud väljakult kaotajana, aga treener teadis täpselt, kuidas teda motiveerida, mida öelda." Mäletatavasti kohtus Kontaveit poolfinaalis Aliaksandra Sasnovitšiga ning võitis 6:4, 4:6, 7:5.