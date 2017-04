Jalgpalli Norra kõrgliigas kohtus Eesti koondise keskkaitsja Nikita Baranovi koduklubi Kristiansund Sandefjordiga ning kaotas 0:2. Kohtumise avavärava lõi Sandefjord penaltist, mille põhjustas just Baranov. Allpool olevast videost on aga näha, et kontakt Baranovi ja vastase vahel just kuigi tugev polnud. Kas Sandefjordi pallur sukeldus?