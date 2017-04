Jalgpalli Argentiina esiliiga kohtumise ajal Belgrano ja Cordoba vahel visati tribüünilt alla 22aastane Emanuel Balbo, kes suri hiljem haiglas.

Belgrano poolehoidja Balbo sattus matši ajal sõnelusse Oscar Gomeziga, kes tappis aastaid tagasi alla Balbo venna. Verbaalne sõnakaklus muutus peatselt aga füüsiliseks kakluseks, millega liitusid ka teised fännid.

Ühel hetkel proovis Balbo käsipuult alla hüpates põgeneda, kuid meest tõugati ning ta kukkus pea peale. Ta viidi haiglasse, kus ta süda seiskus ning ehkki tohtrid suutsid Balbo südame uuesti lööma saada, diagnoositi mehel ajusurm.

Ametivõimud on Balbo surmaga seoses vahistanud neli inimest, kuid Gomez on endiselt vabaduses. Siiski on ta politsei teatel tagaotsitav.