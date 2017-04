Mõistagi kiirustasid mängijad riietusruumist välja, kuid et aega oli vähe ning matš alles lõppenud, olid paljud tiimiliikmed mänguvormis ja/või putsades. "Mõtlesin, et ei või olla," meenutab Jürgenson oma esmast reaktsiooni.

Alguses pidid mängijad seisma staadioni kõrval, kus Jürgenson puhus juttu endise meeskonnakaaslase Sakari Tukiaineniga, kellega mängiti koos FC Floras. "Seejärel saime bussi sooja ning käisime ka õhtust söömas. Kokku pidime ootama umbes kaks ja pool tundi, et riietusruumi tagasi saada," ütleb 29aastane Jürgenson, kes liitus Vaasaga tänavu veebruaris 1+1 lepinguga.

Kui rahutuks pommiähvardus Jürgensoni tegi? "Eks ikka oli ärev, aga soomlased on väga ettevaatlikud," lausub ta ning lisab, et pika ootamise ajal ei jagatud Vaasa mängijatele just kuigi palju informatsiooni, millal nad riietusruumi tagasi minna saavad.