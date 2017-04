Lionel Messi on jalgpallivõlur. Tema trikitamise ohvriks on langenud sadu kaitsjaid ning tema löödud palle on puurilukud väravavõrkudest välja pidanud noppima kordi ja kordi. Kuidas valida nende seast seda ühte ja parimat?

Eks maitseid ole igasuguseid, aga see, millega sai Messi hakkama 2007. aasta 18. aprillil Copa del Rey poolfinaalis Getafe vastu, on vaieldamatult üks mehe karjääri oivalisematest sooritustest. Barcelona võitis mängu lõpuks 5:2, ent ajalukku läks matši teine värav. Nautige!