Kolmekordne F1 maailmameister Lewis Hamilton postitas sotsiaalmeediasse Hiina GP-l talle parim stardikoha toonud video, kuid see ei meeldinud sarja omanikele.

"Sellel hooajal on sõitjatel ja tiimidel sotsiaalmeedias videode jagamistel ja uued reeglid, et tuua sporti fännidele lähedal," seletas F1 omanike Liberty Meedia pressiesindaja käsku.

"Kõik tiimid on uued ettekirjutised avasüli vastu võtnud ning sotsiaalmeedias on huvi F1 vastu kõvasti tõusnud. Siiski ei soovi vormel 1, et sõitjad levitaksid rahvusvahelises telepildis levivat materjali, mille õigused on tihtipeale eksklusiivsed. Kui keegi eksib selle vastu, palume video kohe maha võtta."

Hamilton kuuletus käsule ning video eemaldati kiiresti.

See pole ka esimene kord kui 32aastane on sotsiaalmeedia kasutuse pärast pahuksisse sattunud. Möödunud aastal ei meeldinud osadele, et Hamilton kasutas pressikonverentsi ajal Instagrami ning pälvis Uus-Meremaa politsei tähelepanu, kui kasutas telefoni mootorrattaga sõitmise ajal.