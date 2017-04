Eesti korvpallimeistrivõistlustel alistas Pärnu Sadam veerandfinaalseeria kolmandas mängus koduväljakul TTÜ 85:61 ja jõudis teise klubina nelja parema hulka - mitu aastat oli veerandfinaalis napilt kaotatud, nüüd sai töö tasutud! Õhtuleht võtab duelli kokku seitsme küsimuse abil.

1. Mis otsustas seeria saatuse?

Pärnu tasakaalustatum koosseis ja pikkuse ülekaal. Pärnakatel on meeskonnas Reinar Hallik ja Domagoj Bubalo, kellele TTÜ-l polnud samaväärseid mehi vastu panna. Kui seeria esimestes mängudes see veel nii palju välja ei paistnud, siis täna eriti esimesel poolajal küll. Suureks vaheajaks oli lauavõitluse seis 23:10! Hallik toetas traditsiooniliselt kolmeste ja nutikate söötudega. Lisaks olid Bubalo ja Hallik korvi all kehad, kellest niisama lihtsalt üle ei visanud, ning selle võrra saadi TTÜ tagameestele avaldada korvist kaugemal tugevamat survet. See kõik kasvatas enesekindlust ka rünnakupoolel - võitjad tabasid enda kohta väga palju, 13 kolmest.