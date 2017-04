Pärnu Sadama kogenuim mängija Reinar Hallik tabas 85:61 võidumängus TTÜga kõik viis kolmest ja aitas omasid ka palju muuga. Kas pärnakate plaan oligi seeria kolme mänguga ära võtta?

"Jah, plaan oli kolmega ära võtta, aga kunagi ei tea, kuidas läheb. Tahtsime seeriat võita, ükskõik, kas 3:0 või 3:2, võtsime mängu korraga ja nüüd on ses veerandfinaalis mängud läbi," vastas Hallik Õhtulehele antud videointervjuus.

"Rahvas aitas kõvasti kaasa. Täna oli saalis päris palju rahvast, aitäh kõigile, kes vaatama tulid ning loodame, et järgmisel korral tuleb sama palju või rohkemgi. See lõi positiivse õhkkonna ja kui paar tükki sisse ka läheb, on eriti hea mängida!"

Kas Pärnu läheb poolfinaali eeldatavale vastasele Kalev/Cramole lahingut andma või hakkab keskenduma pronksiseeriale, vaata juba videost!