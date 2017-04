VÕRKPALL

Nelja võiduni peetava Eesti meistrivõistluste finaalseeria avaduelli võitis 3:2 (20:25, 22:25, 25:16, 28:26, 15:10) Tallinna Selver, täna kell 19 algavas mängus jahib Tartu Bigbank koduväljakul revanši.

Tartu põhipommitaja Bradley Robert Gunter on kindel, et Bigbank suudab kodusaalis pealinna võistkonnale vastulöögi anda. "Tartus oleme mänginud hästi ja publik on saalis meid väga hästi toetanud. Oluline on saada mängule hea start nagu esimeses finaalmatšis ja viimases poolfinaalis Rakverega. Usun, et see seeria läheb veel pikalt," analüüsis kanadalasest diagonaalründaja volley.ee vahendusel finaalseeriat.