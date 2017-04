Toyota rallitiimi soomlasest juht Tommi Mäkinen andis teada, et järgmisel mais toimuval Argentiina rallil toob ta rajale kolm autot, mille roolis istuvad vaid tema kaasmaalased.

Kui seni on Toyota rooli keeranud Jari-Matti Latvala ja Juho Hänninen, siis peagi saab oma võimaluse ka Esapekka Lappi. Tegemist on tänavu esimese korraga, kui Toyota saadab võistlustulle kolm WRC autot korraga.

"Esapekka on noor ja näjane rallimees, kuid tal pole olnud piisavalt aega, et autot testida. Peamine eesmärk on ralli lõpuni sõita ja koguda võimalikult palju infot," selgitas Mäkinen ajakirjale Autosport.

Senise nelja ralliga on Toyota kogunud 79 punkti, mis annab konstruktorite MM-sarjas kolmanda koha. Pea kõik punktid on toonud Latvala, kes individuaalses arvestuses on MM-sarja teine mees. Hännineni hooaja algus on täielikult ebaõnnestunud.