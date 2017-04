Euroliigas algasid eile veerandfinaalmängud. Sarja mänedžer Andrea Bassani oli San Marino telekanali korvpallisaate Pick and Roll külaliseks ning teatas, et aasta pärast üritatakse osavõtjate arvu suurendada.

Teatavasti mängis Euroliigas aastaid 24 meeskonda, kuid eelmisel suvel vähendati osalejate arvu järsult 16-le ning nood kõik mängisid turniirisüsteemis omavahel läbi. Bassani kinnitas, et järgmisel hooajal jätkatakse samal moel nagu praegu.

Küll aga töötatakse selle nimel, et hooajal 2018/19 oleks liigas juba 18 meeskonda. "Üks võimalus on ka 20 osalejani suurenemine, kuid 18 on tõenäolisem. Parem on edasi liikuda samm-sammult nagu oleme alati teinud ninjg vaadata, kuidas turg reageerib," rääkis Bassani.



Ta lisas, et EuroCup jätkab 24 klubi formaadis ning taas liituvad sarjaga Itaalia klubid - selle riigi alaliit keelas neil eelmisel suvel FIBA sanktsioonide kartuses osalemise, kuid teatavasti pole osalejate suhtes mingeid sanktsioone välja kuulutatud.