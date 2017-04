Eesti meeste jäähokikoondis peab täna ja homme Tondiraba jäähallis treeningmängud Soome teise liiga meeskonnaga Nokia Pyry, mille järel nimetab peatreener Jussi Tupamäki 22 MM-turniirile sõitvat mängijat. Valik on keerulisem kui kunagi varem!

"Minu ametiaja (Tupamäki juhendab Eesti koondist kolmandat aastat – toim) kõige keerulisem olukord, sest nii suurt mängijate valikut pole varem olnud. Trennis on kuus ründekolmikut, aga Belfasti sõidab ainult 13 ründajat. Baastase on vaieldamatult tõusnud – kõik trennis osalevad triod suudavad hoida soovitud mängukiirust," rääkis Tupamäki eile hommikuse treeningu järel.

Ainuke väike mure seisneb kahe esiviisiklase puudumises. Poola kõrgliigas finaalseeria (kahjuks hõbemedaliga) lõpetanud Andrei Makrov saabub Tallinnasse täna ja reedel Soome kõrgliiga pronksimängus osalev Robert Rooba liitub meeskonnaga alles Belfastis, mistõttu arvulist ülekaalu saab esiviisikuga harjutada alles Põhja-Iirimaal.

"Aga kõik muu on superhästi. Ja ega ma selle ülekaalu pärast liiga palju muretse – Makrov ja Rooba on mõlemad kogenud koondislased ja teavad täpselt, kuidas me mängime. Ning mõlemad on kindlasti väga heas vormis," sõnab Tupamäki.