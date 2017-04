Hussainov : Ei, on olnud ka hullemaid. Kassai alustas korralikult, orienteerus keerulistes olukordades hästi, ei peljanud määrata Reali väravasse penaltit.

Sport-Ekspress: Kas olete nõus, et see oli Meistrite liiga kõigi aegade üks kehvemaid vilepartiisid?

Viga, ehkki kerge, oli. Nii et kõik sujus normaalselt, aga hiljem...

Vidali eemaldamine?

Jah. Ehkki peakohtuniku positsioon polnud halb. Aga mulle tundus, et joonekohtunik vedas teda ses olukorras alt. Kassaid ei aidanud ka reservkohtunik, kes pidi kõike hästi nägema. Praegu on kohtunikel kaasaegsed sidevahendid, et üksteisega infot jagada, kokkuvõttes aga lastakse nii jäme viga läbi...

Järgnes teine värav, mille Cristiano lõi suluseisust...

Jah. Cristiano võttis palli rinnale ja lõi, see kõik toimus esimese abikohtuniku poolel. Ta ei näinud suluseisu, eksis.

Vidal pahandas pärast mängu: kui Real sattus raskustesse, algas kohtuniku šõu.

Üks meenutus ajast, mil olin ise kohtunik. Alles alustasin karjääri ning Moskvasse sõitis üks FIFA kohtunikekomitee esindaja. Šotlane. Ta ütles mulle: "Sergei, sul on kõik ees. Mina olen juba kolme Reali mängu vilistanud.

Edukalt?

Otsustage ise. See šotlane rääkis: esimesel mängul kinkis Real mulle kohe kuldkella. Klubi inimesed ütlesid otse: kui võidame, ilmub samasugune kell ka teie abikaasa käele... Ta vilistas kolm Reali mängu ja sai kolm kuldkella. Kuidas nüüd lood on? Kes seda teab... Kassai ja tema abilised "sukeldusid". Vidali eemaldamise episood ei iseloomusta ungarlast just parimast küljest.

Kas Kassaile võidi mängu eel midagi lubada?

Ma ei tea seda. Ta ei saanud psühholoogilises plaanis hakkama.

Mis võib Kassaid oodata?