Selveri võrkpallimeeskonna diagonaalründaja Oliver Orav usub, et kuigi finaalseerias asuti Tartu vastu 2:0 juhtima, siis kuldmedaleid neile veel kaela riputada ei saa.

"Meie emotsioon ja see, et Rainer (peatreener Vassiljev) suutis meid maha rahustada," rääkis Orav eduka mängu võtmetest. "Teine geim veidi lõhkus meeskonna mängu, aga kolmandaga aitasime end järgi. Ja viimane geim näitas selgelt, et vaimuga murdsime ära."

21aastane võrkpallur tunnistab, et mänguilu täna palju polnud, kuid arvestades kohtumise tähtsust, pole see sugugi erakordne. "10 aastat, mille jooksul ma olen võrkpalli mänginud, siis kohamängud pole kunagi ilusad. Eriti kui on võrdsed võistkonnad.