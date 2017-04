JALGPALL

"See, et Barcelona kahes kohtumises väravat ei löönud, on peaaegu ennekuulmatu," arvas Juventuse loots Massimiliano Allegri. "Neil oli Torinos rohkem võimalusi kui siin, aga meie meeskond kaitses fantastiliselt." 49aastane itaallane lisas, et Juventus vääris edasipääsu.