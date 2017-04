Prantsusmaa vutiklubi AS Monaco Meistrite liigas poolfinaali tüürinud Leonardo Jardimi sõnul pole Monaco nelja parema hulgas favoriit, kuid neil on finaali jõudmiseks piisavalt ambitsiooni.

Kaheksa parema hulgas alistas Monaco Dortmundi Borussia kahe mängu kokkuvõttes 6:3 ning saab oma poolfinaalvastase teada homme, mil UEFA peakorteris paarid loositakse.

"Kõik mängijad tegid väga kõrgel tasemel esituse ning olen selle üle õnnelik. Esindame tervet Prantsusmaad, kes pole harjunud, et riigi meeskond Meistrite liigas nii kaugele jõuab," ütles Jardim.

Lisaks edukale esinemisele Meistrite liigas on Monaco suurepärast hoogu näidanud ka Prantsusmaa kõrgliigas. Monaco jaoks on liigahooaja lõpuni minna kuus mängu ning nad juhivad praegu kõrgliigat. Pariisi Saint-Germainil on küll sama palju punkte (77 - H.R.), ent neil on üks mäng enam peetud.