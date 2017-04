Eile sõidetud La Fleche Wallonne'i ühepäevasõit ei läinud Eesti ühe parema jalgratturi Tanel Kangerti leivaisa Astana jaoks ideaalselt. Andekas 25aastane Michael Valgren kukkus ning vigastas nägu, ka eestlast tabas ebaõnn.

Enne Valgreni kukkumist andis Astana oma panuse aktiivsesse sõitu - liidrid Jakob Fuglsang ja Kangert püsisid tiimikaaslaste poolt toetatutena grupi eesotsas, vahendab Spordipartner.ee.

"Kahjuks polnud Valgreniga juhtunu ainus tagasilöök. Umbes 20 km enne lõppu purunes Kangertil rehv. Kahju, sest Kangert tundis end väga hästi ja oli motiveeritud heaks tulemuseks," lausus Astana spordidirektor Lars Michaelsen.

Valgren haiglavoodis:

I am okay. Don't know what happened. Thx for all the messages pic.twitter.com/3qgrOgtAtj