Maailma üks paremaid naistennisiste Venus Williams (WTA 12.) rääkis, kuidas käituvad temaga kohtingule läinud mehed, kelle hinge on pugenud närvilisus.

36aastane ameeriklanna, kelle noorem õde Serena (WTA 2.) teatas eile rasedusest, tõdes, et närvis mehed hakkavad jaburusi ajama. Näiteks seda, et nad on võimelised Venust tenniseväljakul üle mängima.

"See on täiesti hullumeelne! Mis teil viga on, mehed? Ma alistan teid kinnisilmi vasaku käega mängides, kui kasutan liikumiseks keppi ja karku. Kui midagi sellist öeldakse, siis ega ma järgnevale jutule suurt tähelepanu ei pööra," sõnas Williams.

Karjääri jooksul seitse Suure slämmi turniiri võitnud Venus oli pikalt suhtes profigolfari Hank Kuehnega. Samuti on naine käinud Kuubalt pärit modelli Elio Pisiga.