Eesti parim rallisõitja Ott Tänak osaleb koos kaardilugeja Martin Järveojaga järgmisel nädalavahetusel Argentiinas toimuval MM-rallil. Kui stardinimekirjas on Järveoja taga ilusti kirjas EST ehk Eesti, siis Tänaku nime järel ilutseb GBR ehk Suurbritannia. Usutavasti on siiski tegu ametnike eksimusega ning tegelikult saarlane võõra riigi lipu all ei sõida!

Argentiina ralli stardinimekiri. (Kuvatõmmis)