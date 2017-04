Eesti võrkpalli rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu teatas koondise kandidaadid MM-valikmängudeks ja Maailmaliiga kohtumisteks.

Kokku on nimekirjas 22 pallurit, kellest tosin mängisid lõppeval hooajal klubivõrkpalli piiri taga ja kümme koduses liigas. Eesti meeskondadest on esindatud kõik meistrisarjas esinelikusse jõudnud klubid. Selver Tallinnast on koondise kandidaate neli, Bigbank Tartust kolm, Pärnu Võrkpalliklubist kaks ja tänavu Baltikumi võrkpalliklubisid ühendavas Credit24 Meistriliigas triumfeerinud Rakvere Võrkpalliklubist nende diagonaalründaja ja sarja kõige väärtuslikum mängija Siim Põlluäär.

„Mul on hea meel, et saan taas alustada tööd koondisega. Ootan huviga mängijate nägemist, kellest paljudel on selja taga hooajad väga kõrge tasemega liigades,” rääkis rahvusmeeskonna loots Gheorghe Crețu, kes klubitasandil juhendab Poola meistrisarjas mängivat Lubini Cuprumi meeskonda, kus tema käe all mängivad ka nurgaründajad Keith Pupart ja Robert Täht. Lisaks on koondise kandidaate Austria, Belgia, Prantsusmaa, Soome, Šveitsi, Tšehhi ja Türgi sarjadest.