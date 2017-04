Eesti jalgpallikoondise ja Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavan on jätkuvalt vigastatud ning ei tee Inglismaa satsi harjutuskordadel kaasa.

Eelmisest liigamängust West Bromwich Albioni vastu, mille Liverpool Roberto Firmino väravast 1:0 võitis, põlvevigastuse tõttu eemale jäänud Klavan pole ainus Liverpooli vigane kaitsja: peatreener Jürgen Kloppile valmistab muret ka Joel Matipi tervis.

Küll on terve Kloppi üks meeliskeskkaitsjaid Dejan Lovren, kuid kes horvaadi kõrval järgmises liigalahingus Crystal Palace'i vastu mängib, on selgusetu. Liverpool hoiab Inglismaa kõrgliigas 66 punktiga kolmandat kohta, ehkki lähimatel jälitajatel Manchesteri klubidel Cityl ja Unitedil on vähem peetud vastavalt üks ja kaks mängu.