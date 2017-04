Pikalt maailma snuukriparemikku kuulunud Neil Robertson teatas, et oli videomängudest sõltuvuses, mis on mõjutanud ka tema snuukrikarjääri.

35aastane austraallane võitis seitse aastat tagasi MMi ning on olnud ka maailma esinumber. Ent Robertsoni karjääri on seganud sõltuvus videomängudest. Maakera kuklapoolel sündinud snuukriässa on enim paelunud FIFA 14, League of Legends ja World of Warcraft.

"Ma olen kaks kuud "kaine" ehk pole mänge mänginud. Ma ei saa selliseid mänge enam mängida, sest satun liiga sõltuvusse," ütles Robertson. "Ühel hetkel muutusid videomängud snuukrist tähtsamaks."

Robertsoni sõnul on League of Legends ja World of Warcrafti taolised mängud võimelised inimese elu üle võtma. Ta teab seda hästi, sest lisaks snuukrikarjäärile on tal naine ja kuueaastane poeg, kes samuti hoolt vajavad, kuid kes pole piisavalt tähelepanu saanud. Robertsoni sõnul on tema norralannast elukaaslane Mille League of Legendsi nende majas ära keelanud.

Lisaks Robertsonile on videomängudest sõltuvuses olnud ka teine hetke üks paremaid snuukrimängijaid - endine maailma esinumber hiinlane Ding Junhui. "Arvan, et see on üks põhjustest, miks Ding paar-kolm aastat tagasi tõeliselt kehva hooaja tegi," usub Robertson.