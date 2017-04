Vormel 1 hooajast on sõidetud kolm etappi ning kui Ferrari piloot Sebastian Vettel on sarja üldarvestuses liider, siis tema meeskonnakaaslane Kimi Räikkönen pole Ferrari uue masinaga nii hästi kohanenud kui sakslane.

37aastane soomlane on kolme etapiga kogunud 34 punkti, mida on täpselt poole vähem kui Vettelil. Võidusõidumaailma kuningliku sarja vormel 1 arvestuses annab see Räikkönenile neljanda koha.

"Ausalt öeldes on uue autoga kohanemine võtnud liiga palju aega. Sellele on palju põhjuseid," rääkis meie põhjanaaber. "Praegu olen autoga päris rahul. Usun, et teeme õigeid asju."

F1-hooaja neljas etapp sõidetakse järgmisel nädalavahetusel Venemaal Sotšis.