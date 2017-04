"Me ründame, ründame ja ründame ning siis, kui peaksime korraks puhkama, ründame me veel ja veel," kõlas FC Barcelona peatreeneri Luis Enrique lubadus enne Meistrite liiga veerandfinaali kordusmängu. Plaan oli ainuõige, aga ühe suure puudujäägiga – vastaseks oli kaitsmisest omaette kunstiliigi aretanud Torino Juventus.

Barcelona struktuur lagunenud

Kas Euroopa jalgpallis ligi kümnendi kestnud Barcelona ajastu on lõppenud? Ilmselt jah. Struktuur, mis võimaldas Messil ja ülejäänud edurivil (viimastel aastatel Luis Suarezil ja Neymaril) vastaseid järgemööda pihuks ja põrmuks lüüa, pole enam piisavalt kandev.

Xavi Hernandez asendanud Ivan Rakitic pole suutnud saapaid täita. Andres Iniesta, Sergio Busquets ja Gerard Pique pole keegi enam esimeses nooruses ega parimate päevade tasemel, käimasoleva eel Juventusesse lahkuda lubatud paremkaitsja Dani Alvesi asendamisega pole hakkama saadud.

Finantsressursist Kataloonias puudus pole, aga Barcelona õnnetuseks pole nimetatud mängijaid võimalik ühegi raha eest asendada. Tegemist oli unikaalse ansambliga, mille fantastiliselt virtuooslike liikmete tippajad imekombel kattusid ja geniaalsete treenerite eestvedamisel maksimaalseks sportlikuks tulemuseks vormiti.

Nõnda moodustuski maagia, mis tõi Barcelonale 2009., 2011. ja 2015. aasta Meistrite liiga tiitlid ja muutis La Blaugrana jalgpallimaailma etaloniks. Nüüd tuleb naasta lihtsurelike sekka, nagu jalgpallis ikka. 1956-60 viis järjestikust Euroopa meistrite karikat võitnud Madridi Realil tuli lõpuks ikkagi troon vabaks teha. Nagu ka Pele-aegsel Brasiilial või Johan Cruyffi-aegsel Amsterdami Ajaxil.

Jalgpallihegemooniatel on kombeks paista oma võimsuse tipphetkedel löömatutena, vankumatutena ja igikestvatena, mis muudab nende paratamatu langemise silmatorkavalt dramaatiliseks.

Ronaldo viigistab Messiga?

Barcelona kolmapäevane autilangemine muudab ilmselt minimaalseks võimalused, et Messi võidab Kuldse Palli (Ballon d’Or) auhinna ehk pärjatakse 2017. aasta maailma parimaks jalgpalluriks. Auhindu, mille põhjal Messile tiitel omastada, lihtsalt ei paista kuskilt.

Meistrite liigas veerandfinaali toppama jäämine on Barcelona (ja Messi) standardite järgi selge põrumine. Hispaania kõrgliigas on ohjad Reali (ja Cristiano Ronaldo) valduses ning Barca ainuke šanss vankri otsale saada oleks võita pühapäeval võõral väljakul peetav El Clasico, kus nad on autsaiderid. Barcelona võidab küll ilmselt Hispaania karika (finaalis kohtutakse Alavesi Deportivoga), aga see on peenraha.

Samal ajal kui Messi veerandfinaalides nullile jäi, kõmmutas Ronaldo Bayerni võrku viis väravat ning omab võimalusi võita Meistrite kolmandat korda nelja aasta jooksul, lisaks liidrikoht Hispaania kõrgliigas.

Ning kui Messi peab Argentiina koondise võitlust 2018. aasta MMile pääsemise nimel kohtuniku mõnitamise eest teenitud võistluskeelu tõttu kõrvalt vaatama, siis Ronaldol on võimalus särada ka koondiserindel, sest valitsev Euroopa meister Portugal on suvisel maailmajagude karikaturniiril Saksamaa järel soosik number kaks.

Hetkel juhib Messi Ballon d’Or’ide arvestuses Ronaldo ees 5:4. Portugallase šansid seis viigistada on Reali ja Portugali edu korral arvestatavad, aga samas on tõsi, et juhtub Real poolfinaalis langema, on tavapärasest hõlpsam näha varianti, et esimest korda pärast aastat 2007, kui auhinna pälvis Kaka, ei võida Ballon d’Or’i ei Messi ega Ronaldo, vaid hoopis keegi kolmas.

Kas Ronaldo ja Messi rivaliteet on nii tuline, nagu nende kummardajad mõelda armastavad, teavad vaid mehed ise. Eelmisel aastal linastunud Ronaldo eluloofilm paistis viitavat, et tegelikkuses on olukord üpris mahe, aga vastandumisest toituvat auditooriumi silmas pidades pole meestel oma brändi väärtust silmas pidades mõistlik tõde päeva valgele tuua.

Aga kaotada ei meeldi kellelegi ja spordimehehing tahab ka kõige paremast semust ilmtingimata jagu saada. Juhtub Ronaldo Ballon d’Or’ide seisu Messiga viigistama, on argentiinlasel eduseisu taastada keerulisem kui kunagi varem, sest tema kindluseks olnud ülivõimas FC Barcelona ei ole enam ülivõimas.

* * *

Meistrite liiga poolfinalistid

AS Monaco

7kordne Prantsusmaa meister (viimati 2000).

5kordne Prantsusmaa karikavõitja (viimati 1991).

Parim tulemus Meistrite liigas: finalist 2004.

Mullune tulemus Meistrite liigas: ei kvalifitseerunud.

Madridi Real

32kordne Hispaania meister (viimati 2012).

19kordne Hispaania karikavõitja (viimati 2014).

5kordne klubide maailmameister (1960, 1998, 2002, 2014, 2016).

Parim tulemus Meistrite liigas: võitja 1956-60, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016.

Mullune tulemus Meistrite liigas: võija.

Madridi Atletico

10kordne Hispaania meister (viimati 2014).

10kordne Hispaania karikavõitja (viimati 2013).

Parim tulemus Meistrite liigas: finalist 1974, 2014, 2016.

Mullune tulemus Meistrite liigas: kaotas finaalis Realile.