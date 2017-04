Kanadalane Jacques Villeneuve, kes võitis 20 aastat tagasi F1-sarja, ütles Hispaania väljaandele AS, et tema arvates näitab Fernando Alonso otsus sõita Indy 500 fakti, et hispaanlane on tõeline võidusõitja.

Kui 46aastane kanadalane, kes suutis ise 1995. aastal Indy 500 võidusõidul finišijoone esimene ületada, on Alonso otsust toetanud, siis näiteks F1-piloodid Nico Hülkenberg ja Romain Grosjean pole hispaanlase valikut heaks kiitnud.

Villeneuve'i sõnul tähendab see aga seda, et Hülkenberg ja Grosjean pole tõelised võidusõitjad. Kui ASi reporter küsid, mida Villeneuve "tõelise võidusõitja" all mõtleb, vastas ta nii: "Tuleb vaid kuulata, mida teised piloodid Alonso otsuse peale öelnud on.

Olen näinud tsitaate Hülkenbergilt ja Grosjeanilt. Hülkenberg ütles, et Indy 500 on ohtlik ning tema seal ei sõidaks. Mulle tundub see vaid vabandusena. Arvan, et on olemas kahte tüüpi võidusõitjaid. Oled kas Alonso või Nico Rosberg. Hülkenberg on Rosberg."