Järgmisel nädalavahetusel sõidetakse Argentiinas autoralli MM-hooaja viies ralli ning Ott Tänaku sõnul on meeldiv tagasi kruusale kolida.

"Argentiina pole nagu mu lemmiketapid - väga kõrgel kiirusel sõidetavad rallid, kus saab kasutada tervet teed. Argentiinas leidub alati midagi, millele otsa sõita," ütleb M-Spordis sõitev eestlane pressiteate vahendusel.

Saarlane lisab, et MM-kalendri ainsas Lõuna-Ameerikas sõidetaval rallil võivad kivid tihtilugu rajale sattuda, mistõttu tuleb nende vältimiseks olla valvas. "Tuleb teada, milliseid riske tasub võtta ning milliseid mitte," lausub ta.

Tänaku sõnul pole tal varem Argentiinas üleliia hästi läinud, kuid ta loodab tänavu vigade parandust. Eelmisel nädalal toimunud testidel kogus ta vajalikke katsekilomeetreid, et end rooli taga paremini tunda. "Ootan järgmist nädalat ning usun, et meil on päris hea võimalus teha korralik tulemus," lõpetab Tänak.

Koos kaardilugeja Martin Järveojaga sõitev Tänak on MM-sarjas pärast nelja etappi üldarvestuses neljandal kohal. Duo on kogunud 48 punkti, tiimikaaslasest MM-liider Sebastien Ogieril on koos 40 silma rohkem.