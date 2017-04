Läti korvpallikoondise ja Tel Avivi Maccabi peatreener Ainars Bagatskise aeg Iisraeli hiiu eesotsas võib peatselt läbi saada, teatab portaal Sportando.

50aastane lätlane siirdus Maccabisse mullu detsembri lõpus. Bagatskis alustas hooaega teises Euroliiga klubis Istanbuli Darüssafaka, kus ta oli kuulsa David Blatti abitreener.

Hooaja jooksul juba mitu korda juhendajat vahetanud Maccabi on praegu Euroliiga ja Iisraeli meistrisarja peale kaotanud kaheksa mängu jutti, mistõttu pole ime, et Bagatskise tool on kõikuma löönud.

Euroliigas play-off'ist välja jäänud Maccabi juhid on väidetavalt hakanud otsima uut peatreenerit. Kandidaatide seas on Sportando teatel Zvi Sherf, Sharon Drucker ja Arik Shivek.