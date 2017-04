Tartu meeskonna libero Rait Rikbergi tunnistas pärast kolmanda finaalmängu kaotust, et Selver on kogu finaalseeria jooksul näidanud veidi kindlamat minekut.

"Esimene geim selline hea ja tasavägine, aga ikkagi ei suuda me geimilõppe ära võtta," rääkis Rikberg kogu seeria suurimast murelapsest. "Geimi lõppude lahendamine on meie kogu selle hooaja teise poole suur probleem. Nii esimene kui ka teine finaalmäng - meil on seal olnud isegi matšpallid olemas ja me ei suuda neid ära võtta. Nii ongi väga raske mängugi võita."

Ta lisab: "Ju me siis oleme nõrgemad praegu. Midagi pole teha. Selver mängis täna tubli mängu. Nüüd on seerias selg täitsa vastu seina. Aga see aasta oleme päris hästi mänginud, kui selg on vastu seina. Kindlasti pole me veel alla andnud. Lähme pingutama, et kõige pealt üks mäng kätte saada ja siis sealt edasi vaadata."

Kogenud võrkpallur ei salga, et seis on raske. "On ikka, muidugi on," vastas ta küsimusele, et ega mast päris maas pole. "Kõiki mänge loodad võita ja oled kõik tappa saanud... Ikka on mast maas, aga sellest peab üle olema."

Vaata videost, mida Rikberg Tartu võrkpallipubliku kohta räägib ning mis mõtetega pühapäevasele kohtumisele vastu minnakse.