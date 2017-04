Selveri libero Denis Losnikov tõdes pärast kolmandat finaalmängu võitu, et meeskonna edu taga peitub ühtsus.

Neljandas geimis tehti aga korralik vigadeparandus. "Õnnestus. Kaitses tuli paar head palli üles ja mängisime ilusat võrkpalli. Okei, teine pool läks jah natuke sellest mõistest mööda, aga üldkokkuvõttes võitsime ära ja see on kõige tähtsam."

Losnikovi sõnutsi veel võidušampust avada ei saa. "Ei ole veel tehtud. Üks mäng on veel ees ja arvan, et see on kõige raskem nendest."