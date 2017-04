22. aprill läheb rattamaailma ajalukku kurva päevana, sest laupäeva hommikul suri Astana rattur Michele Scarponi.

Tänahommikusel treeningul sõitis 37aastasele itaallasele otsa veoauto. Esimesel suurtuuril Giro liidrirolli kandma pidanud ratturi surm šokeeris ka Astana meeskonna juhti Aleksandr Vinokurovit.

"Oleme šokeeritud," seisis tiimi ametlikus pressiteates. "See on kurb uudis kõigile - perele, sõpradele ja Michele kolleegidele. Michele Scarpioni oli tšempion. See on ülimalt suur kaotus, ükski sõna ei väljenda minu valu. Terve Astana tiimi nimel avaldan kaastunnet Michele Scarponi perele ja sõpradele."

Scarponi lõpetas just Alpide velotuuri neljanda kohaga. 2011. aastal krooniti ta Giro d'Italia võitjaks.