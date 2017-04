Homme õhtul peetakse jalgpallimaailma põnevamaid ja legendaarseimaid vastasseise El Clasico, mis vähemalt Barcelona peatreeneri jaoks on finaali eest.

Laupäevasel pressikonverentsil ütles Luis Enrique, et kohtumine on meeskonna jaoks ülimalt oluline. "Barcelona jaoks pole paremat kohta matši võitmiseks kui Santiago Bernabeu, Madridi Reali kodustaadion. See on meie jaoks finaal," sedastas ta.

"Võimalus jõuda tabelis Madridi Reali kannule lisab motivatsiooni. See on otsustav kohtumine. Hooaeg lõppeb varsti ning see võib otsustada võitja tiitli või jätta ukse praokile," lisas Enrique.

Barcelona on praegu Hispaania liiga tabelis teisel kohal 72 punktiga 32 kohtumisest. Real on pidanud matši vähem, ent neil on koos 75 silma.

Enrique käest küsiti ka, kas meeskonna vaim on maas pärast Meistrite liigast välja langemist. "Meil on grupp professionaale ja lähme mängu võitma hoolimata matšide raskusest," lükkas Barcelona peatreener ajakirjaniku väite ümber.