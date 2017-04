VÕRKPALL

Jarmo Jagomägi võrkpallisaalist: Vollemehed on taas platsil ning täna võib selguda Eesti meister. Tallinna Selver võõrustab 3:0 eduseisust Tartut ning soovib teist aastat järjest tiitli pealinna tuua. Kas see ka juba täna õnnestub, on kõige hiljemalt kahe ja poole tunni pärast selge. Omad käigud on kahtlemata ka tartlastel!