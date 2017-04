Advokaat tunnistajale: "Te ütlesite, et oli pime öö. Ja ometi väidate, et nägite seda autoõnnetust, kuigi see juhtus 500 meetri kaugusel. Kui kaugele võib teie arvates pimedal ööl lõppude lõpuks üldse näha?"

"Miljon kilomeetrit vähemalt," vastab tunnistaja, "või kui kaugel see Kuu on?"