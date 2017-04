Pühapäevase Liege-Bastogne-Liege’i ühepäevasõidu võitis Alejandro Valverde, kes pühendas triumfi eile treeningul surnud Michele Scarponile.

"See võit on Michelele, ta oli minu hea sõber. Mul on valus ja hakkan teda igatsema. Annan kogu auhinnaraha tema perekonnale,“ rääkis pisaratega võidelnud võidumees.

Valverde võttis surnud sõbra kohta sõna ka enne starti: “Mitte keegi ei vääri sellist lõppu... Michele puhul oli tegemist eriti õnneliku ja positiivse mehega. Seda nii rattal, kui sellelt eemal,” rääkis ta. “Olen praegu täielikus segaduses, seda on raske uskuda. Mitte kunagi ei või teada, millal sellised asjad juhtuvad. Ühel päeval oled olemas, järgmisel hetkel on kõik lõppenud.”

37aastane Scarponi tegi eile hommikul oma kodu lähedal trenni, kui buss talle otsa sõitis. Mees hukkus sündmuskohal.

Scarponiga koos Astana meeskonnas sõitnud Tanel Kangert sai täna 54. koha, itaallase endine tiimikaaslane Rein Taaramäe lõpetas 151. positsioonil.