"Tartu oli täna igas elemendis parem, muud ei juhtunudki," sõnas Vassiljev. "Nad mängisid paremini ja väärisidki seda võitu. Kas meid segas mingisugune võidukohustus, seda on raske öelda, aga on selge, et tegime selle seeria kõige kehvema mängu."

"See pall, mis siin teise geimi lõpus kukkus - napilt sees või väljas, see oli selline piirilähedane," rääkis 33aastane treener kõnealusest momendist. "Ma ei ütle, et see oli sees, aga oleks see sisse loetud, oleks võinud mängu iseloom hoopis teine olla."