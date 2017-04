Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kaotas Ragnar Klavani tööandja Liverpool kodus 1:2 Crystal Palace’ile. Eesti koondise kapten taastub endiselt põlvevigastusest ja seekord meeskonna koosseisu ei kuulunud.

Liverpooli jaoks algas kõik tegelikult hästi ja Philippe Coutinho viis nad karistuslöögist juhtima. Seejärel jäeti kahel korral vabaks Christian Benteke, kes võidu Crystal Palace’ile tõi.

Liverpool püsib küll endiselt tabelis 66 punktiga kolmandal kohal, kuid jälitajad on väga lähedal: kaks matši vähem pidanud Manchester City ja Manchester United on vastavalt kahe ja kolme punkti kaugusel. Meistrite liigast unistavad kõik, kuid selgelt näitab antud kolmikust viimasel ajal parimat minekut United.

Liverpool on läbi hooaja näidanud kõikuvat vormi: tugevate vastaste vastu suudetakse väga hästi mängida, nõrgematega tekib aga tõsiseid probleeme.

Crystal Palace tõusis võiduga tabelis 12. kohale ja väljalangemistsoonist lahutab Londoni meeskonda juba seitse punkti.

