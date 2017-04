Viimastel aegadel on teravalt kerkinud üles küsimus: mis on juhtunud Eesti korvpalliga? Rahvast käib üha vähem saalis, mängud on igavad ning taseme langus silmaga näha.

Samal ajal mängitavate võrkpalli eestikate üle pole kellelgi nuriseda. Tõsi, pealtvaatajaid pole oluliselt rohkem – selle tingib ala väiksem populaarsus –, kuid intriigi ja kirge küll. Miks?

Esiteks võistkondade konkurentsivõimekus. Jah, eesotsas on ikka traditsiooniliselt Tartu, Tallinn ja Pärnu, kuid kunagi pole selge, millises järjestuses. Sel aastal lisas mosaiiki hulgaliselt värvi ka Rakvere, kes mängis end neljandaks suureks. Samal ajal on korvpallis olnud viimasel kümnendil, ühe väikse erandiga, finalistid selged enne hooaja algust.

Teiseks, "vanad head leegionärid". Aegumatul teemal "kas Eesti korvpalli on tulnud liiga palju võõrmängijaid?" võikski ilmselt heietama jääda, kuid fakt, et neid leidub tunduvalt rohkem kui kohalikus võrkpallis. Mõlemal alal on palju välismaale siirdunud mängumehi, kuid volles jagub kohalikku liigasse jagub rohkem ambitsioonikaid tegijaid.