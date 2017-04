Miks lahkuvad meie seast just parimad? Küsimärk huultel, leinab kogu rattamaailm Michele Scarponit. Laupäeva hommikul saabunud šokk ei taandu niipea, sest Scarponit armastati ja teda jäädakse igatsema.

Täpselt nädala eest võitis 37aastane itaallane Alpi velotuuri avaetapi ja kandis teisipäeval liidrisärki. Reedel lõpetas ta lühituuri neljanda kohaga ja kiirustas seejärel koju, eesmärgiga kinkida oma kaksikutest poegadele Alpidest võidetud meeneid.

Laupäeva hommikul ärkas Scarponi varakult ja läks oma kodukoha Filottrano lähedale rutiinsele treeningule, mõtteis paari nädala pärast algav Itaalia velotuur. Fabio Aru vigastuse tõttu teatas Astana meeskond mõne aja eest, et Itaalias on nende esinumber just Scarponi.

Michele Scarponi. (Peter Dejong)

Kell kaheksa lähenes ta parajasti ratta seljas liiklussõlmele, kui Iveco buss Scarponile otsa sõitis. Esialgsetel andmetel ei näinud roolis olnud sõjaväelane maailmakuulsat sportlast. Scarponi hukkus sündmuskohal. Politsei uurimine kestab, tragöödia täpsemad asjaolud pole veel teada.